Kerncentrale in Doel ligt nu helemaal stil

De kerncentrale in het Belgische Doel, vlak over de grens met Nederland, ligt nu helemaal stil. Kernreactor Doel 4 werd gisteravond uitgeschakeld door een storing in het niet-nucleaire gedeelte. Daardoor zijn alle reactoren nu niet meer actief en wordt er geen stroom meer opgewekt in de centrale: de drie andere reactoren werden eerder al stilgelegd.

Volgens een woordvoerder van de kerncentrale schakelde reactor Doel 4 automatisch uit door een defect in de stoomturbine, meldt de VRT. Er zou geen gevaar zijn geweest voor de bevolking of de omgeving. Naar verwachting wordt de reactor vanavond weer opgestart.

De kerncentrale van Doel, in de haven van Antwerpen, heeft geregeld problemen. De reactor Doel 1 ligt sowieso tot oktober stil vanwege een lek in het nucleaire gedeelte, waardoor radioactief water weglekte. Ook de andere reactoren zijn buiten gebruik.