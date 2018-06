Politie laat honderden motorrijders in fuik rijden

Op de A4 in de buurt van Amsterdam heeft de politie honderden motorrijders in een fuik laten rijden. De motorrijders uit het hele land hadden zich op het Surinameplein verzameld en waren naar de A4 gereden. Daar werden ze door tientallen agenten naar een parkeerplaats in de buurt van Rijsenhout geleid en gecontroleerd, meldt AT5.

Volgens de politie was er sprake van een controle op basis van de wegenverkeerswet. Niet alleen werden alle motorrijders óp de parkeerplaats gecontroleerd. Langs de route naar de parkeerplaats hielden agenten de groep al in de gaten op het maken van verkeersovertredingen. Op de parkeerplaats zelf werden de namen van de motorrijders genoteerd en hun papieren gecontroleerd.

Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De controle duurde tot diep in de nacht.