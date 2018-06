Twee doden bij ernstig ongeval op A16, weg afgesloten

De A16 tussen Breda en Antwerpen is afgesloten na een ernstig ongeluk waarbij meerdere voertuigen zijn betrokken. Twee mensen zijn om het leven gekomen. Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse, meldt de politie.

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. De weg is afgesloten tot het knooppunt Galder om de hulpverleners en onderzoekers zo veel mogelijk de ruimte te geven. Kort voor het ongeluk waarschuwde de ANWB voor een spookrijder op de A16, maar of er een verband is met de aanrijding is niet duidelijk.

Automobilisten die naar Antwerpen willen moeten omrijden en rekening houden met extra reistijd.