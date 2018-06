Premier Singapore heeft aparte ontmoetingen met Kim Jong-un en Trump

De premier van Singapore, Lee Hsien Loong, heeft zondag en maandag aparte ontmoetingen met achtereenvolgens Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, en president Trump van de VS.

Dat gebeurt voorafgaand aan de topontmoeting tussen Trump en Kim in Singapore die gepland is op dinsdag en in het teken staat van het Noord-Koreaanse kernprogramma; de vraag is of Pyongyang bereid is om dat stop te zetten in ruil voor economische en diplomatieke steun.

Met het oog op de top is Trump voortijdig vertrokken van de G7, de top van zeven belangrijke industrielanden in Canada, waardoor hij sessies over klimaatverandering en de gezondheid van de oceanen misloopt. Trump noemt de ontmoeting met Kim een "vredesmissie".

Eén kans

Kim krijgt één kans, liet Trump weten. Hij wil er geen gras over laten groeien: als hij niet meteen het gevoel krijgt dat Kim iets te bieden heeft zal Trump het gesprek afbreken, heeft hij aangekondigd.

Onderweg naar Singapore met het Amerikaanse regeringstoestel Air Force One vestigde Trump de aandacht op zich door via Twitter afstand te nemen van de slotverklaring van de G7, die aanvankelijk wel door de VS werd onderschreven. Trump is boos over uitspraken van premier Trudeau van Canada over de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium.