Man pleegt zelfmoord in Grote Moskee Mekka

Een man heeft gisteravond zelfmoord gepleegd in de Grote Moskee in het islamitische pelgrimsoord Mekka. Hij sprong van het dak tussen de mensenmenigte rond de Kaäba. Hij was op slag dood.

Volgens het Franse persbureau AFP gaat het om een Fransman. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, zei een politiewoordvoerder tegen het Saoedische persbureau SPA. Daar wordt de identiteit van de man achterhaald. Ook wordt onderzocht hoe het ondanks de aanwezigheid van een hek heeft kunnen gebeuren.

Er waren duizenden mensen aanwezig om de ramadan te vieren. De islam verbiedt, net als andere monotheïstische godsdiensten, het plegen van zelfmoord.