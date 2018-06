Een salto op de Special Olympics: 'Dat doe ik gewoon even'

Je hebt de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen en - iets minder bekend - de Special Olympics, de Spelen voor sporters met een verstandelijke beperking.

De World Games zijn volgend jaar in Abu Dhabi en dit weekend wordt de nationale variant gehouden in Gelderland. Er doen zo'n 2000 sporters aan mee. Op locaties verspreid over de hele Achterhoek laten ze zien wat ze kunnen.

Erik van Loenen heeft al een paar keer meegedaan, ook aan de wereldeditie. Zijn discipline is gymnastiek, naast sporten als voetbal, tennis, zwemmen, wielrennen, paardrijden en judo een van de 21 onderdelen op de spelen. Hij heeft al veel medailles gewonnen en voor een salto in de ringen draait hij zijn hand niet om. "Ik doe het gewoon even."

Bekijk hieronder hoe hij dat doet: