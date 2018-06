Nichtje snoert prins George de mond tijdens volkslied

Hij mag dan de toekomstige koning van Groot-Brittannië zijn, zijn nichtje Savannah hoeft hem niet te horen zingen. Prins George werd door haar de mond gesnoerd tijdens de balkonscène voor de verjaardag van koningin Elizabeth, hun overgrootmoeder.

Een groot deel van de koninklijke familie maakte zijn opwachting op het balkon voor de parade Trooping the Colour, ter ere van de 92ste verjaardag van het staatshoofd. Na saluutschoten en een fly-by door vliegtuigen van de RAF zette het orkest God save the queen in.

Tijdens het volkslied zat Savannah, de oudste achterkleindochter van Elizabeth, al wat te dollen met haar nichtje Charlotte en neefje George. Zo deed de 7-jarige alsof ze de muziek dirigeerde. Daarna legde ze stoïcijns in de camera starend haar hand op de mond van haar 4-jarige neef.

Bekijk hier het moment: