Bruglopers beboet in Maastricht

Twee toeristen hebben vandaag de lastigste weg gekozen om via de Hoge Brug in Maastricht over te steken. Ze liepen over de boog, die op het hoogste punt 26 meter boven het water van de Maas hangt.

Toen ze weer beneden waren, stond een wijkagent klaar om ze een bekeuring te geven, meldt 1Limburg.

Het beklimmen van de brug in het centrum van Maastricht is streng verboden. De boog is immers heel smal en verder heb je nergens houvast als het misgaat.

Toch komt het vaker voor dat waaghalzen de boog 'pakken'. Vorig jaar mei bijvoorbeeld waren er ook twee mannen die dat deden. In maart 2017 liep nog iemand over de boog om er een leus tegen Geert Wilders op te schilderen.