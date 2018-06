Week in beeld: uitbarsting, laatste uitzending en demonstraties

Deze week stond voor een groot deel in het teken van de uitbarsting van vulkaan Fuego in Guatemala. De eruptie van afgelopen zondag was de zwaarste in veertig jaar. Het dodental na de uitbarsting staat inmiddels op 99 en ongeveer 200 mensen worden nog vermist.

Inés Zorreguieta, de jongste zus van koningin Máxima, overleed op 33-jarige leeftijd. Volgens de RVD is er vermoedelijk sprake van zelfdoding. Zorreguieta werd begraven in het Parque de la Memoria in de buurt van Buenos Aires. Daar werd vorig jaar ook de vader van de koningin, Jorge Zorreguieta, begraven.

Verder kreeg Humberto Tan een tegel na de laatste uitzending van RTL Late Night. En werd politiehond Bumper uitgeroepen tot het beste dier op sociale media.

Dat en meer in de week in beeld.