Vrouw die Anne Frank in concentratiekamp verzorgde overleden

De Poolse holocaustoverlevende Gena Turgel is op 95-jarige leeftijd overleden. De uit Krakow afkomstige Turgel overleefde de bombardementen op Polen, later concentratiekampen van de nazi's en verzorgde Anne Frank op het einde van de oorlog.

Turgel zat onder meer in Auschwitz Birkenau en Buchenwald en werd daarna in een veewagen naar Bergen-Belsen gebracht. In de nadagen van de oorlog werd het kamp geteisterd door de tyfus. De 22-jarige Turgel kwam in februari 1945 daar aan en wist de Duitsers zover te krijgen dat ze als gevangene mocht werken in de ziekenbarakken van het kamp.

Daar kwam ze Anne Frank tegen die geveld was door de ziekte, zo vertelde ze later tegen de BBC. "Ik waste haar gezicht, gaf haar water om te drinken. Nog steeds zie ik haar gezicht voor me, haar haar en hoe ze eruit zag."

Anne Frank stierf kort daarna, waarschijnlijk nog in februari. Bergen-Belsen werd op 15 april 1945 bevrijd.

Huwelijk

Turgel overleefde samen met haar moeder het kamp. Na de oorlog trouwde Gena Turgel met een van de militairen die het kamp hadden bevrijd en ze gingen in Londen wonen. Haar trouwjurk werd gemaakt van de stof van een Britse legerparachute. Het kledingstuk is tentoongesteld in een museum in Londen.

De rest van haar leven bleef Turgel bezig met het vertellen van haar levensverhaal. Haar biografie I light a candle kwam in 1987 uit. "Een brandend vuur is vandaag gedoofd, en zal nooit worden vervangen", zegt de directeur van het Britse Holocaust Educatie Fonds.