Treinmachinist bij Weesp remt net op tijd voor kinderen op spoor

Een treinmachinist heeft gisteren in de buurt van station Weesp zijn trein op het allerlaatste moment tot stilstand weten te brengen. Met de noodstop voorkwam de machinist volgens NH Nieuws een aanrijding met een aantal kinderen op het spoor.

De kinderen renden weg, meldt ProRail. De machinist krijgt hulp om de bijna-aanrijding te verwerken.

Levensgevaarlijk

ProRail-woordvoerder René Vegter noemt dit het zoveelste voorbeeld van spoorlopen. "Ik kan niet genoeg benadrukken dat het spoor geen speelterrein is. Als een trein 140 kilometer per uur rijdt, heeft hij een remweg van enkele honderden meters. Het is echt levensgevaarlijk."

Vegter heeft geen idee hoe oud de kinderen waren die bij Weesp op het spoor liepen. "Wat je wel ziet, is dat vooral tieners vaak het risico nemen en geen idee hebben hoe gevaarlijk het is."

Machinisten schrikken

ProRail schrijft op zijn website dat spoorlopen een levensgroot probleem is, vooral bij mooi weer. "Machinisten schrikken, remmen en krijgen van de verkeersleiding opdracht stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen."

Doordat andere treinen op het traject ook langzamer moeten rijden, hebben veel reizigers last van vertraging. Wie betrapt wordt op spoorlopen, kan een boete krijgen van 140 euro.