'Verdachte dood 14-jarige Susanna onderweg van Irak naar Duitsland'

De Iraakse man die verdacht wordt van de moord op de 14-jarige Susanna landt waarschijnlijk vanavond in Frankfurt. Dat melden verschillende Duitse media. De 20-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker Ali Bashar was gevlucht naar Noord-Irak en is daar gearresteerd door de Koerdische politie.

De dood van Susanna houdt Duitsland al twee weken in zijn greep. Het meisje werd in mei door haar moeder als vermist opgegeven. Deze week werd haar lichaam gevonden langs een spoorlijn in Wiesbaden, na een tip van een 13-jarige asielzoeker.

Het Duitse ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken willen niet reageren op de berichtgeving over de uitlevering. De Duitse krant Bild, die de regering-Merkel verantwoordelijk stelt voor de dood van Susanna, schrijft dat Bashar de moord heeft bekend. Dat baseert het dagblad naar eigen zeggen op informatie van een politiechef in Iraaks Koerdistan.

Halsoverkop terug naar Irak

Veel politici in Duitsland zetten vraagtekens bij de gang van zaken in de periode tussen de vermissing en de vondst. Er zijn vooral veel vragen over Bashar, die vorige week donderdag halsoverkop met zijn familie terug is gereisd naar Erbil, in Irak. Dat deed hij onder een valse naam en met tijdelijke papieren van de Iraakse ambassade. Bashar was sinds 2015 in Duitsland en was een bekende van de politie.

De rechtse AfD houdt bondskanselier Merkel en het asielbeleid van haar regering direct verantwoordelijk voor de moord. Ook de liberale FDP is kritisch en wil weten hoe Bashar en zijn familie het land konden ontvluchten. SPD-leider Schneider zei eerder dat hij snel duidelijkheid wil over de vlucht.

In de steek gelaten

Susanna's moeder stapte al op de dag van de vermissing, op 22 mei, naar de politie. Ze zei toen dat ze bang was dat Susanna iets ergs was overkomen, onder meer omdat het laatste appje van het meisje anders was dan wat ze normaal verstuurde. In het berichtje was te lezen dat ze met een vriend naar Parijs was gereden.

Ondanks de vrees van de moeder, opende de politie pas een onderzoek toen ze zich een week later opnieuw meldde op het politiebureau. Op 1 juni schreef de moeder een open brief aan Merkel, waarin staat dat ze zich in de steek gelaten voelt door de politie en de autoriteiten.