Politie grijpt in bij studentendemonstratie Amsterdam

Nieuwe demonstratie

De organisatie van het protest is zo verbolgen over de politieactie, dat er voor vanmiddag 15.00 uur een nieuwe demonstratie is aangekondigd. Die is ook op het Roeterseiland. "Om onze stem te laten horen tegen bezuinigingen en tegen politiegeweld", zegt een van de organisatoren bij NH Nieuws.

De nieuwe demonstratie valt samen met de jaarlijkse Universiteitsdag, waar honderden oud-studenten en medewerkers van de UvA op afkomen.

De demonstranten zijn tegen de bezuiniging van de Universiteit van Amsterdam op de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Daar wordt 1 miljoen euro geschrapt. Bij Geesteswetenschappen staan 23 fulltime banen op de tocht.

Tegelijkertijd heeft de regering een nieuwe bezuiniging van 183 miljoen euro aangekondigd op het hoger onderwijs in Nederland.