Extreme regen in Guangzhou: 'Dit hebben ze hier nog nooit meegemaakt'

De Nederlander Arie van Helden, die op zakenreis is in China, kwam gisteren aan in Guangzhou. "Ik werd door een zakenrelatie opgehaald op het station en naar het hotel gebracht. Dat is een afstand van een paar kilometer en daar hebben we in totaal drie uur over gedaan. Veel wegen waren slecht begaanbaar, sommige helemaal niet. Ze stonden helemaal vol met water."

Auto's halfvol water

Zijn collega Maarten van Fraassen zegt dat de mensen in de regentijd wel wat gewend zijn, maar dat de regenval van gisteren ongekend was. "Ik heb zojuist een vergadering gehad met een klant die hier al vijftien jaar woont en die zei dat ze nog nooit zoiets heeft meegemaakt. Ze liet me een foto zien van de parkeergarage in haar appartement en de auto's stonden halfvol met water."

De twee Nederlanders exporteren groenten en fruit naar China. Normaal gesproken ontmoeten ze klanten op een grote markt van een groothandel, maar dat zit er nu niet in, zegt Van Fraassen. "Die markt is eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week open, maar nu is hij maar voor een klein deel open. Gelukkig kunnen sommige klanten nog wel naar ons hotel komen dat wat hoger gelegen is. Andere delen van de stad zijn zwaarder geraakt."

Maandag hopen de fruithandelaren weer verder te reizen, mits dat mogelijk is. Veel treinverkeer ligt op het moment plat en gisteren ondervond het vliegverkeer ook grote hinder.

Voor de duizenden Chinezen die geëvacueerd zijn, is te hopen dat het regenwater snel wegtrekt. Er zijn drieduizend noodvoorzieningen geopend in de provincie om mensen op te vangen, in onder andere tenten waar ze kunnen overnachten op veldbedden.