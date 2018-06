3000 jaar oud koningshoofd gevonden in Israël

Bij opgravingen in het noorden van Israël is een bijna 3000 jaar oud beeldje van een koningshoofd gevonden. Onderzoekers spreken van een unieke vondst. "Uit deze tijd is er nauwelijks figuratieve kunst, en zeker niet van zo'n buitengewone kwaliteit", zegt Eran Arie, de curator van het Israël Museum in Jeruzalem, waar het beeldje deze week heen werd gebracht.

Het beeldje werd gevonden in de resten van de citadel van de antieke stad Abel Beth Maacah, waar de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en de Azusa-universiteit van Californië archeologisch onderzoek doen.

Het gesneden beeldje is van keramiek, meet 5,1 bij 5,6 centimeter en is gemaakt in de negende eeuw voor Christus. Het maakte deel uit van een standbeeldje, waarvan de rest verloren is gegaan.

Bijbelse tijden

Volgens de wetenschappers geeft het beeldje een unieke gelegenheid om in de ogen van iemand uit Bijbelse tijden te kijken. Vaststaat dat het een koning of een ander hooggeplaatst persoon is, maar wie het is of tot welk rijk hij behoorde, is niet vast te stellen.

Abel Beth Maacah lag in de 9e eeuw in het grensgebied van de koninkrijken Israël, Tyrus en Aram-Damascus. Het beeldje kan een koning van elk van de drie staatjes voorstellen, omdat de grenzen geregeld verschoven.

Groet uit het verleden

Arie noemt als mogelijke kandidaten de Aramese koningen Benhaddad en Hazaël van Damascus, de koningen Achab en Jehu van Israël en koning Itobaäl van Tyrus. Al die namen komen voor in de Bijbel.

Maar enige zekerheid is er niet en het kan ook iemand anders zijn. "We kunnen alleen gissen. Het is als een groet uit het verleden, maar we weten er verder helemaal niets van", aldus Arie.