'Hoogspanningskabels oorzaak bosbranden Californië'

Een tiental bosbranden die afgelopen najaar ontstonden in de Amerikaanse staat Californië zijn veroorzaakt door problemen met hoogspanningskabels, blijkt uit een onderzoek dat naar buiten is gebracht.

In de meeste gevallen werden de branden veroorzaakt doordat het elektriciteitsbedrijf na stroomuitval de stroom weer inschakelde terwijl de kabels waren beschadigd door bomen en takken. Hierdoor ontstonden vonken, die branden veroorzaakten.

De hoogspanningsmasten zijn in het bezit van nutsbedrijf Pacific Gas and Electric Company, PG&E. Dat had volgens de onderzoekers de kabels voor het inschakelen van de stroom moeten controleren.

De enorme bosbranden in Californië kostten aan meer dan veertig mensen het leven. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd en meer dan duizend gebouwen werden in de as gelegd.