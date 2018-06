Medailles bij Invictus Games 'zijn leuk, maar de echte winst is herstel'

Annelies weet nog precies het moment waarop bij haar PTSS is begonnen. Ze werkte in 2008 als woordvoerder voor Defensie en ging op missie naar het vliegveld van Kandahar in Afghanistan. "Het was op de achtste dag van de missie, ik zat achter mijn bureau en plotseling hoorde ik een suizend geluid. Net als in die tekenfilms over de road runner, alsof er een rotsblok naar beneden werd gegooid. Ik wist meteen dat dit een raket was."

Volgens het protocol ging Annelies twee minuten op de grond liggen en daarna naar de bunker. "Een van de raketten was drie meter naast mijn bureau terechtgekomen. Godzijdank was hij niet ontploft. Ik ben vanaf dat moment volledig in de overlevingsstrategie gegaan. Constant compenseren voor het feit dat ik dit overleefd heb en 25 anderen niet."