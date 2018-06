Wekdienst 9/6: Special Olympics en demonstratie voor anti-islamactivist

Deze week werden in België dertien verdachten opgepakt in het matchfixing-schandaal. Westerhof en Van der Duim waren daar niet bij. Het Belgisch Federaal Parket wil de twee verhoren over het manipuleren van meerdere wedstrijden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is in Duitsland betrapt op 34 uur achter elkaar rijden zonder noemenswaardige pauze. De man viel op doordat hij te hard reed en werd door de Duitse politie aan de kant gezet.

De 48-jarige Nederlander had de rijtijdenkaart van een ander in de truck en er was geknoeid met de digitale tachograaf. Uiteindelijk bleek dat de man met een veewagen met varkens van Duitsland naar Denemarken en weer terug was gereden. Tijdens die reis was de langste pauze van de man nog geen twee uur.