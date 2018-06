Vrouw laat honden uit in Florida en wordt gedood door alligator

In Florida wijst alles erop dat een vrouw die haar honden uitliet, is gebeten en gedood door een alligator. Uit een autopsie op het dier blijkt dat de alligator de vrouw zeker heeft gebeten. De autoriteiten gaan ervan uit dat de vrouw dood is en zoeken naar haar lichaam.

De 47-jarige Shizuka Matsuki liet gisteren haar honden uit in de buurt van een meer in Davie, zo'n 40 kilometer ten noorden van Miami. Een getuige zegt dat de vrouw op een gegeven moment was verdwenen terwijl haar honden bij het water stonden te blaffen. Een van de honden had een bijtwond.

Bij de zoektocht naar de vrouw werd een bijna 4 meter lange alligator opgemerkt. Nadat het dier was gevangen, werd bewijs gevonden dat de alligator de vrouw had gebeten. De politie heeft niet gezegd wat dat bewijs was.

In Florida zijn overal wel alligators te vinden, maar aanvallen met dodelijke afloop zijn zeldzaam. Sinds 1948 zijn er 24 mensen gedood bij aanvallen door alligators.