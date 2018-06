'Belgisch parket verdenkt Nederlandse tennissers van matchfixing'

Twee Nederlandse tennissers zijn verdachten in een matchfixing-schandaal rond een Armeens-Belgisch goksyndicaat. Dat schrijft de Volkskrant. Het gaat volgens bronnen van de krant om tennissers Boy Westerhof en Antal van der Duim.

Deze week werden in Belgiƫ dertien verdachten opgepakt in het matchfixing-schandaal. Westerhof en Van der Duim waren daar niet bij. Het Belgisch Federaal Parket wil de twee verhoren over het manipuleren van meerdere wedstrijden.