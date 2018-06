Zus Máxima begraven in Argentinië

Inés Zorreguieta, de jongste zus van koningin Máxima, is in Argentinië in besloten kring begraven. Bij de uitvaart waren Máxima, koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane aanwezig.

De begrafenis vond plaats in het Parque de la Memoria in de buurt van Buenos Aires. Daar werd vorig jaar ook de vader van de koningin, Jorge Zorreguieta, begraven.

Het is in Argentinië gebruikelijk dat iemand een of twee dagen na het overlijden wordt begraven.

Geen misdrijf

Gisteren werd bekend dat Máxima's zus dood was gevonden in haar appartement in de Argentijnse hoofdstad. Volgens de RVD is er vermoedelijk sprake van zelfdoding. De Argentijnse justitie heeft tot nu toe geen tekenen gevonden die wijzen op een misdrijf.

Vanwege het overlijden van Inés Zorreguieta gaan de publieke optredens van koningin Máxima voorlopig niet door. Ze gaat ook niet mee naar de staatsbezoeken aan Estland, Letland en Litouwen van 11 tot en met 15 juni. Koning Willem-Alexander gaat daar wel heen.