Humberto Tans laatste week: nog even laten zien wat hij in z'n mars heeft

RTL Late Night had zich na de dalende kijkcijfers volgens Van der Veer misschien op een andere manier kunnen onderscheiden om het tij te keren. "Als het tij al te keren was", aldus Van der Veer. "Misschien juist met hardere interviews. Dat kan Humberto Tan ook, maar dat paste niet in het luchtige format." Volgens De Jong had het luchtige ook een positieve kant: "Hij geeft mensen het gevoel dat ze in een warm bad terechtkomen. Aan de vriendelijke woorden die deze week voorbijkwamen van de gasten was dit ook weer te merken."

Veel van Tans vrienden spraken mooie woorden aan tafel. Ook werd Tan emotioneel wanneer André Hazes een speciaal voor hem gemaakt lied aan hem opdroeg. Eerder deze week hield Tan het ook al niet droog toen Waylon het lied Thanks But No Thanks voor hem zong.

Dankbaar

Humberto Tan gaat niet weg bij RTL. Hij gaat onder meer Holland's Got Talent presenteren. Van der Veer kijkt al uit naar de eerste uitzending van RTL Late Night met Tans opvolger Twan Huys, en hoe die met het wat lossere format omgaat. "Ik verheug me op het eerste interview met Gerard Joling."

Tan is iedereen erg dankbaar die hem alle jaren bij RTL Late Night heeft geholpen en gesteund. In het bijzonder vermeldt hij op zijn Instagramaccount dat vooral zijn afgelopen maanden hartverwarmend waren. Ook laat hij weten dat hij dankbaar is voor de kans die RTL hem vijf jaar geleden heeft gegeven.