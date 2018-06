Tommy Robinson al twee weken stil, zijn aanhangers des te luider

Robinson is omstreden in Groot-Brittannië. Hij was een van de oprichters van de extreem-rechtse English Defence League. Ook kwam hij meerdere keren met justitie in aanraking vanwege fraude en geweldsdelicten. Tegenwoordig richt hij zich als activist op eigen houtje tegen wat hij "de gevaren van de islam" noemt. De verdachten in de bewuste verkrachtingszaak noemde hij "moslimpedofielen". Op sociale media heeft hij zeer veel volgers; alleen al op Facebook zijn het er ruim 800.000.

Ook maakte Robinson na de aanslagen in Manchester en London Bridge meerdere video's over de moslimachtergrond van de daders, iets wat in zijn ogen door andere media verzwegen wordt. Darron Osborne, de man die vorig jaar juni in het Londense Finsbury Park op een groep moslims inreed en daarbij een slachtoffer maakte, bleek in de dagen daarvoor veel video's van Robinson bekeken te hebben. Ook was er e-mailcontact tussen de twee. Tijdens zijn rechtszaak verklaarde de Londense politie dat anti-moslimpropaganda een grote rol had gespeeld bij Osbornes daad.

Publicatieverbod in Britse media

De rechter die Robinson veroordeelde, verklaarde dat zijn veroordeling niets met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft, maar met het feit dat hij de wet heeft overtreden. "De vrijheid van meningsuiting komt met de verantwoordelijkheid om dat binnen de grenzen van de wet te doen", zei rechter Geoffrey Marson tegen Robinson. "Ik geloof niet dat u beseft wat de consequenties van uw daden hadden kunnen zijn."

Marson maakte duidelijk dat de filmbeelden ervoor kunnen zorgen dat de zaak tegen de verdachten in de verkrachtingszaak op losse schroeven komt te staan. "Als dat gebeurt moet de zaak opnieuw, iets wat honderdduizenden ponden zou kosten. Mensen moeten begrijpen dat wanneer ze rechtbankregels overschrijden, er serieuze consequenties zijn."

In eerste instantie legde de rechter ook een publicatieverbod op aan Britse media om over de zaak te schrijven. Dat gebeurt in Groot-Brittannië soms om te voorkomen dat de jury door berichtgeving wordt beïnvloed. Dat publicatieverbod werd na klachten van verschillende media enkele dagen later verworpen.