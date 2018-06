Het IMF is de boeman van veel Argentijnen

Nu de Argentijnse regering een akkoord heeft met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een lening van 50 miljard dollar hoopt het land een nieuwe economische crisis af kunnen te wenden. Toch zijn veel Argentijnen niet blij met de gigantische lening van het gehate IMF.

De Argentijnse president Mauricio Macri klopte vorige maand aan bij het IMF toen de Argentijnse munt, de peso, in rap tempo in waarde daalde. Argentijnen zaten daar niet op te wachten en gingen de straat op. Om te begrijpen waarom veel Argentijnen niks moeten hebben van het IMF, moeten we terug naar de financiële crisis van 2001.

Financiële crisis

De Argentijnse economie klapte toen in elkaar en het land ging zelfs failliet. Het IMF greep hard in en er werd zwaar bezuinigd. Van de ene op de andere dag werd het geld van de burgers 'gepakt' om de schulden aan het IMF te betalen. Volgens Argentinië-kenner Peter Scheffer verdampte vooral het geld van de middenklasse. "In 2001 leefde opeens ruim 55 procent van de Argentijnen onder de armoedegrens. Veel Argentijnen zijn enorm bang weer terug te vallen in die crisis."

De economische crisis van toen veroorzaakte een nationaal trauma. "Het idee heerst dat als politici om geld vragen bij het IMF, de rekening uiteindelijk bij de Argentijnen komt te liggen", zegt NOS-correspondent Marc Bessems. Lenen bij het IMF is sindsdien dan ook politiek een zeer gevoelig onderwerp.

Terugval

De zorgen zijn niet geheel ongegrond. De lening van meer dan 50 miljard dollar is volgens Peter Scheffer bijna twee keer zo hoog als de lening die Argentinië in 2001 kreeg van het IMF.

"Het is voor de zevende keer dat Argentinië aanklopt bij het IMF voor een lening, maar nog nooit was het bedrag zo groot." En ook dit keer moet de Argentijnse overheid de uitgaven flink beteugelen. Zo moet Argentinië volgend jaar zo'n 200 miljard pesos bezuinigen, omgerekend bijna 7 miljard euro.

Toen de neo-liberale Macri in 2015 werd verkozen zagen veel buitenlandse investeerders een hoopvolle toekomst voor Argentinië. Drie jaar later blijken de resultaten tegen te vallen. Bovendien is de dollar weer in waarde gestegen. "De dollar is weer veel aantrekkelijker en dat heeft een negatief effect op de peso. Amerika is nu veel interessanter voor investeerders", legt Marc Bessems uit.