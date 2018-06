'Kunstenaar met camera' David Douglas Duncan (102) overleden

"Of ze nou bang waren, moed toonden, in een gat doken, lachten of praatten. Ik denk dat het wel een gevoel van waardigheid gaf op het slagveld", zei Duncan in 2003 tegen The New York Times. "Ik vond dat die jongens het verdiende om precies in die situatie gefotografeerd te worden"

Na de oorlog trok Duncan de hele wereld over voor onder meer Life en ABC News. Ook leerde hij in de jaren 50 schilder Pablo Picasso kennen waar hij goed bevriend mee raakte. Duncan trok zelfs bij hem in en fotografeerde de schilder veel, vaak ook op intieme momenten. Hij fotografeerde Picasso in bad, tijdens het eten en aan het werk.