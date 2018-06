Haagse jihadronselaar Azzedine C. vrijgelaten

Jihadronselaar Azzedine C. is vrijgelaten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan Omroep West. De 35-jarige veroordeelde moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

C. werd eind mei in hoger beroep veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Twee derde van die straf heeft hij inmiddels uitgezeten en daarom komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Het Openbaar Ministerie heeft zich daar niet tegen verzet. Volgens een woordvoerder heeft meegespeeld dat bij een vervroegde vrijlating de kans op herhaling van een misdrijf kleiner is.

Kopstuk

Azzedine C. zat in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij werd gezien als een van de kopstukken van een organisatie die jongeren probeerde over te halen om te vechten in Syriƫ en Irak.

C. mag volgens de voorwaarden niet demonstreren, hij heeft een socialmediaverbod en een gebiedsverbod. Op welke plekken hij niet mag komen, wil het OM niet zeggen.