Nieuwe wethouder niet naar Breda wegens bedreiging

Greetje Bos, de nieuwe VVD-wethouder Financiƫn in Breda, woont voorlopig op een geheim adres. Ze mag daar van de gemeenteraad in ieder geval komend jaar blijven wonen op advies van hoofdofficier van justitie Charles van der Voort. Bos werd bedreigd en wordt op haar geheime adres bewaakt.

In principe moet een wethouder wonen in de gemeente waar hij of zij in functie is. De raad van Breda maakt nu een uitzondering, meldt Omroep Brabant. Bos was zestien jaar officier van justitie. Zij was onder andere openbaar aanklager in de grote strafzaak tegen Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender. Die wordt beschuldigd van afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting.

Enkelband

Eind augustus vorig jaar beschuldigde het Openbaar Ministerie Otto ervan dat hij opdracht zou hebben gegeven om Bos te vermoorden. Een paar weken geleden werd bekend dat hij daarvoor niet wordt vervolgd. Er is te weinig bewijs, aldus het Openbaar Ministerie bij Omroep Brabant.

Otto moet nog wel een enkelband dragen en zich aan een reeks voorwaarden houden, zoals een contactverbod met getuigen in zijn zaak. Hij staat ook onder toezicht van de reclassering. Toch vindt hoofdofficier van justitie het verstandiger dat Bos op een geheim adres blijft wonen.

"Ik verzoek u uit veiligheidsoverwegingen, vanwege een bestaande bedreiging, aan mevrouw mr. G. Bos door de gemeenteraad ontheffing te laten verlenen voor het woonplaatsvereiste", schrijft Van der Voort aan de gemeenteraad van Breda. Die ontheffing heeft ze voor een periode van een jaar gekregen.