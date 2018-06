Studenten Utrecht krijgen universiteitsbibliotheken voor zichzelf

"Rond tien voor acht 's ochtends staat de rij meestal tot de trap. Dan wordt iedereen gespannen en als de bewakers de deuren openen gaat het hier net als bij de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf", aldus student Nikki bij RTV Utrecht.

'De balans is zoek'

Toen de U-Raad in 2014 hetzelfde probleem aankaartte, ondernam het universiteitsbestuur geen actie. Nu gebeurt dat wel. Collegevoorzitter Anton Pijpers zegt bij RTV Utrecht veel waarde te hechten aan gastvrijheid. "Maar nu is gebleken dat veertig procent van de plekken in de tentamenperiode door mensen bezet wordt die niet aan de universiteit verbonden zijn. Als studenten, die wij goed willen opleiden en die collegegeld betalen, in deze periodes daardoor niet terecht kunnen, dan is de balans zoek."

De komende weken worden de plannen voor de proef verder uitgewerkt. Ook wordt gekeken naar ervaringen bij andere universiteitsbibliotheken die vaak al een vorm van toegangsbeleid kennen. Begin september begint een publiekscampagne om bezoekers te informeren over de proef.