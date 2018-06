Michael P. mishandelde niet 3, maar 5 medewerkers Pieter Baan Centrum

Michael P., die heeft bekend dat hij Anne Faber heeft verkracht en vermoord, mishandelde niet drie maar vijf medewerkers van het Pieter Baan Centrum. Eerder deze week vertelde het Openbaar Ministerie dat hij drie personeelsleden mishandelde.

De mishandelingen vonden begin februari plaats op één dag. 's Middags werden drie medewerkers mishandeld en in de avond werden nog eens twee beveiligers aangevallen. Eerder zei het OM dat die middag maar één medewerker werd mishandeld.

Een woordvoerder zegt dat de informatie die deze week is verspreid niet correct was en dat er sprake was van een menselijke fout. Details over de mishandelingen worden pas maandag bekendgemaakt tijdens de behandeling van de strafzaak.