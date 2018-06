Hond zwerft acht dagen door middenberm Duitse autobahn

In de buurt van Darmstadt in Duitsland is een hond na acht dagen gered uit de middenberm van een snelweg. 'Penny' ontsnapte vorige week en verschool zich in de grasstrook tussen de rijbanen van de A5.

Automobilisten belden herhaaldelijk met de politie om ze op de hond te wijzen. Agenten sloten de snelweg meerdere keren af om de hond in de val te lokken, maar het dier ging er steeds vandoor als er mensen in de buurt kwamen.

Bij de laatste poging lukte het de politie toch om Penny te pakken te krijgen. Volgens de politie sprong ze een gat in de lucht toen ze werd herenigd met haar baasjes. Hoe het teefje in de middenberm terechtkwam, is niet duidelijk.