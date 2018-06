Beroepsvereniging zorg: smartphone is het nieuwe 'vaatdoekje'

In de zorg wordt over het algemeen heel hygiënisch gewerkt, maar een ding wordt vergeten: de mobiele telefoon. Uit een peiling van beroepsvereniging V&VN blijkt dat een derde van de ondervraagden de telefoon nooit of hooguit een paar keer per jaar schoonmaakt.

De meeste werknemers in de zorg geven aan dat ze hun handen minstens zes keer per dag wassen, een derde zelfs meer dan twintig keer per dag. Maar met de telefoon is zorgpersoneel een stuk minder secuur. "De telefoon lijkt wel het nieuwe vaatdoekje", stelt directeur Sonja Kersten van V&VN. "Je realiseert je niet hoe vies het kan zijn."

Kersten zegt dat goede afspraken over het desinfecteren van telefoons en andere apparaten nodig zijn en pleit voor een algemene hygiëne-richtlijn voor telefoons en tablets in de zorg. "Ik heb zelf in de praktijk meegemaakt dat de invoering van tablets een rol speelde bij de verspreiding van een bacterie, omdat er in de organisatie geen goede afspraken waren over het desinfecteren."

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van de smartphone of tablet in de zorg steeds gebruikelijker wordt. Van de ondervraagden gebruikt 69 procent de telefoon voor het werk.