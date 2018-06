Grootste voeten ter wereld bij schoenmaker Zutphen

Schoenmaker Georg Wessels, gespecialiseerd in grote maten, is wel wat gewend, maar voor Jeison Rodriguez (22) uit Venezuela trekt de Zutphense schoenmaker alle registers open. Rodriquez heeft een aandoening waardoor hij niet stopt met groeien en had behoefte aan een paar nieuwe schoenen. Maat 68.

De student meet nu 2,36 meter. Zijn voeten zijn 41 centimeter lang en daarmee volgens Guinness World Records de grootste voeten ter wereld.

Ongebreidelde groei

Er zijn medicijnen om de ongebreidelde groei van Rodriguez, gevolg van een hersentumor, te stoppen. Maar die kan de jongen volgens Omroep Gelderland niet betalen. Om zijn leven toch wat comfortabeler te maken, bood Wessels hem aan om de schoenen gratis te fabriceren.

Het contact tussen de schoenmaker en Rodriquez stamt uit 2013. Toen leverde Wessels hoogstpersoonlijk een paar schoenen (destijds maatje 66) af bij de jongen thuis, in Maracay, Venezuela.

Chinese reuzin

Wessels is al een paar keer in het nieuws geweest omdat hij zich het lot van extreem lange mensen aantrekt. Zo maakte hij rode sandalen voor een terminale Chinese reuzin, die vlak voor haar dood toch nog even kon lopen op het eerste paar schoenen dat ze echt mooi vond.