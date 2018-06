Kim-imitator 'moet wegblijven bij locatie top'

Singapore wil Kim-imitator Howard X weghouden bij de topontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump aankomende week. De Chinese Australiër zegt dat hem is opgedragen uit de buurt van de veiligheidszone te blijven.

Tegen persbureau AP vertelde Howard X dat hij vandaag bij aankomst in Singapore vanuit Hongkong twee uur is vastgehouden op de luchthaven. Zijn bagage werd doorzocht en hij werd ondervraagd over zijn plannen in de stadstaat.

Howard X was uitgenodigd om acte de présence te geven in een winkelcentrum en een restaurant, samen met een Donald Trump-look-a-like. Volgens hem gaf de politie hem te verstaan dat hij uit de buurt moet blijven van het Sentosa-eiland, waar de echte Kim en Trump zullen onderhandelen. Ook het Shangri-La Hotel is voor hem verboden terrein, daar verblijven de beide staatshoofden.

In het verleden was Howard X in Hongkong weleens betrokken bij demonstraties voor meer democratie. Hij verzekerde de politie van Singapore dat hij dat nu niet van plan is. "Ik ben niet van plan te gaan rellen. Ik heb ze gezegd dat ik dat nooit zou doen, omdat het verboden is in Singapore."