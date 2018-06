Argentijnse justitie over dood zus Máxima: geen tekenen van misdrijf

De Argentijnse justitie onderzoekt het overlijden van Inés Zorreguieta, het jongste zusje van koningin Máxima. Tot nu toe zijn er geen tekenen die wijzen op een misdrijf. De RVD zei gisteren dat er vermoedelijk sprake is van zelfdoding.

De Argentijnen hebben meer informatie naar buiten gebracht over wat er na haar dood gebeurde. Een vriendin van Inés en moeder Maria del Carmen gingen woensdag in haar appartement kijken, omdat Inés de hele dag niet bereikbaar was geweest.

Condoleances

De Argentijnse president Mauricio Macri heeft koningin Máxima en haar familie gecondoleerd met het verlies. Hij heeft met zijn vrouw een advertentie laten plaatsen in de krant La Nación.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie kinderen gaan naar Argentinië voor de begrafenis. Die is op zaterdag of zondag in besloten kring.