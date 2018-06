Er komt geen landelijk vuurwerkverbod. Later vandaag maakt het het kabinet dat bekend. Veel burgemeesters en ook de politie zouden liever zien dat er een landelijk verbod komt, maar daar kan de coalitie het niet eens over worden.

Nu mag elke gemeente een beperkt aantal vuurwerkvrije zones aanwijzen. Dat blijft zo. In de praktijk maken gemeenten daar amper gebruik van. Het is ingewikkeld te handhaven en lastig te bepalen wanneer een zone vuurwerkvrij moet zijn. Het kabinet wil wel met gemeenten overleggen over hoe dat de komende jaren beter kan.

'Vuurwerklobby gewonnen'

De politievakbond is woedend en voelt zich niet gehoord. "Weer heeft de vuurwerklobby gewonnen", zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. De jaarwisseling is een risicovolle nacht voor politiemensen. "Het is een gigantisch probleem."

Jaarlijks zijn er honderden incidenten. "Politiemensen hebben te maken met een grote groep mensen die alcohol of drugs op heeft, en vuurwerk in de hand", zegt Struijs.

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde vorig jaar om een totaalverbod in te stellen op vuurwerk dat veel letsel kan veroorzaken, zoals rotjes en vuurpijlen. Volgens de raad is de "veiligheid in het geding" tijdens de jaarwisseling.

Het kabinet zou daar dit voorjaar op reageren, maar dat werd uitgesteld omdat de regeringspartijen het niet eens konden worden.

Vooral de VVD ziet niets in een vuurwerkverbod, de ChristenUnie is er juist een warm voorstander van. Lokale verboden zijn voor de coalitie wel aanvaardbaar.

Brillen

Het kabinet neemt volgens de bronnen alle andere aanbevelingen van de Onderzoeksraad over. Zo worden vuurwerkverkopers verplicht om gratis vuurwerkbrillen en aansteek-lonten te verstrekken. Ook moeten ze iedere klant verplicht voorlichting geven over het veilig afsteken van vuurwerk.

Voormalig minister van Justitie, Stef Blok, beloofde destijds het OVV-rapport serieus te nemen. "Maar uiteindelijk verandert er helemaal niets", verzucht vakbondsleider Struijs.