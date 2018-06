Wekdienst 8/6: G7 bijeen in Canada en protonencentrum open in Groningen

Wat heb je gemist?

NS wil goedkoper treinkaartje voor reizigers aan randen spits

De NS wil reizigers met korting verleiden om de zogenoemde hyperspits te vermijden. Dat is de grootste drukte tussen half acht en half negen 's ochtends. Uit een proef blijkt dat ruim 5 procent van de reizigers bereid is net wat eerder of later te reizen als ze dan 40 procent korting krijgen. Daardoor komen vele duizenden zitplaatsen vrij voor mensen die wel in de hyperspits reizen.

De NS verwacht dat het totaal aantal treinreizigers door de korting kan toenemen en dat betekent: minder autokilometers en minder CO2-uitstoot. Om de plannen mogelijk te maken is 35 miljoen euro nodig. De NS wil daarvoor een beroep doen op klimaatsubsidies.

