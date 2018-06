Man 's nachts verdronken in Gelders zwembad

Een man van 29 uit Vorden is vannacht verdronken in zwembad In de Dennen in Vorden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Het alarmnummer werd vannacht gebeld dat er iemand in het zwembad lag. De politie weet niet wie er belde en wil graag met de melder in contact komen.

De man is volgens Omroep Gelderland door hulpdiensten uit het water gehaald. Hulpverleners konden niks meer voor hem doen.

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst meldt op Twitter dat ze "enorm is geschrokken door het vreselijke ongeval". Haar gedachten gaan uit naar de naasten van het slachtoffer.