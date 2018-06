'VS stuurt 1600 immigranten naar federale gevangenissen'

De Amerikaanse overheid stuurt 1600 vermoedelijk illegale immigranten naar federale gevangenissen omdat de opvangcentra overvol zitten. Het is voor het eerst dat dit op grote schaal gebeurt, schrijft persbureau Reuters.

Het overplaatsen van deze groep is volgens Reuters een teken dat het aantal opgepakte mensen sterk stijgt door president Trumps zerotolerancebeleid. In april van dit jaar werden 51.000 mensen opgepakt, in dezelfde maand vorig jaar waren dat er 16.000.

Tijdelijke maatregel

Volgens de Amerikaanse immigratiedienst Immigration and Customs Enforcement (ICE) gaat het om een tijdelijke maatregel. Zo'n 1000 gevangenen gaan naar één federale gevangenis in Californië. Vakbondsleiders daar en in de staten Washington en Texas zeggen dat gevangenissen en cipiers te weinig tijd hebben gehad om zich voor te bereiden. Zij voorzien problemen met veiligheid en bezetting.

Het beleid van de regering-Trump is dat iedereen die illegaal de grens oversteekt wordt vervolgd door federale aanklagers. Meestal verblijven de migranten in afwachting van de behandeling van hun zaak in ICE-detentiecentra of lokale gevangenissen. Het kan zijn dat hun asielaanvraag wel wordt toegekend.

'Alleen voor gevaarlijkste criminelen'

De immigratiedienst heeft in het verleden ook wel eens gebruik gemaakt van federale gevangenissen, maar niet op deze schaal. "Onze federale gevangenissen zijn bedoeld om de gevaarlijkste criminelen op te sluiten. Die moeten niet gebruikt worden voor immigranten", zegt Ali Noorani van het Nationale Immigratie Forum tegen Reuters.

In de VS en daarbuiten is veel kritiek op het beleid van de regering-Trump en de werkwijze van ICE, onder meer op het uit elkaar halen van gezinnen. De Verenigde Naties vinden dat de VS hiermee de mensenrechten schendt.