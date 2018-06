Privéberichten van 14 miljoen Facebookgebruikers tijdelijk voor 'iedereen'

Opnieuw problemen voor Facebook rondom de privacy van gebruikers. Amerikaanse media melden dat 14 miljoen gebruikers mogelijk privéberichten hebben gedeeld met iedereen zonder dat ze dit zelf doorhadden.

Het gaat om berichten die gebruikers tussen 18 en 22 mei op hun eigen pagina plaatsten, met de bedoeling ze zichtbaar te maken voor vrienden. Door een softwarefout waren de berichten echter voor iedere internetgebruiker te zien.

Standaardinstelling

Het is niet duidelijk of de berichten eerst op privé stonden en later publiek werden - of dat de standaardinstelling was aangepast. Veel gebruikers posten standaard hun berichten alleen aan vrienden en zagen mogelijk niet dat deze instelling was gewijzigd.

Het bedrijf heeft de fout intussen hersteld en alle geposte berichten van de 14 miljoen accounts op 'privé' gezet. De getroffen gebruikers krijgen een melding om hun berichten eventueel weer aan te passen. Het is nog niet duidelijk of onder getroffen accounts ook Nederlanders zitten.

Facebook ligt al maanden onder vuur vanwege het verwerken van persoonsgegevens van gebruikers. In maart kwam aan het licht dat de gegevens van 87 miljoen gebruikers zijn verkocht aan databedrijf Cambridge Analytica. Ook bleek vorige week dat de meeste grote telefoonmakers toegang hadden tot persoonsgegevens van gebruikers.