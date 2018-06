Boeren uit Jemen mogen Nederland niet in om hun koffie te promoten

Jemen wordt al jaren geteisterd door een burgeroorlog. Vandaag maakte het Rode Kruis bekend dat het tientallen medewerkers uit het land haalt. Het is te gevaarlijk. Toch is Jemen veel meer dan vechtende partijen, bommen en hongersnood. Het is ook het land van koffie. Het wordt er niet alleen verbouwd, de koffieboon komt er zelfs oorspronkelijk vandaan.

Vier Jemenitische boeren willen daarom hun eigen koffie presenteren op World of Coffee, de grootste koffiebeurs ter wereld, die over twee weken in Nederland is. Er is alleen één probleem: de boeren mogen het land niet in. Nederland is namelijk bang dat de boeren politiek asiel willen aanvragen als ze hier eenmaal zijn.

Visumaanvraag afgewezen

Brahim Boukadid, die de boeren helpt om naar Nederland te komen, begrijpt er helemaal niets van. "Om een visum aan te vragen, zijn we naar Jordanië afgereisd, vanwege de oorlog zit daar de Nederlandse ambassade. Dat is een reis van ongeveer een dag. We hebben zelfs extra documenten aangeleverd om te bewijzen dat de boeren terug zullen gaan naar Jemen, maar de visumaanvraag werd afgewezen", zegt hij in het radioprogramma Nieuws en Co.