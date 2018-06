NOS Kort wint prijs voor beste nieuwsaccount

Het Instagramaccount NOS Kort is door het publiek uitgeroepen tot Beste Nieuwspagina tijdens de Beste Social Awards. Vanavond werden de publieksprijzen uitgereikt, onder meer in de categorieën Beste Personality, Beste Politicus en Beste Twitteraar.

Arco Gnocchi, eindredacteur van NOS Kort, zei dat hij trots is. "Deze award is voor iedereen die op ons gestemd heeft, voor al onze 264.000 volgers, bedankt allemaal! En deze award is vooral ook voor iedereen in dit topteam, dat elke dag keihard werkt aan het grootste Nederlandse nieuwsaccount op Instagram."