Justitie onderzoekt reddingsacties vulkaanuitbarsting Guatemala

Justitie in Guatemala onderzoekt of hulpdiensten goed hebben opgetreden bij de uitbarsting van de vulkaan Fuego van zondag. Openbaar aanklagers willen uitzoeken of de rampenplannen goed zijn nageleefd.

Eerder uitte de oppositie in het land al kritiek op de overheidsdienst die moet waarschuwen bij natuurrampen, omdat die mogelijk nalatig is geweest. Vulkanologen zeggen dat ze de ochtend voor de uitbarsting al hadden gewaarschuwd dat omwonenden geƫvacueerd moesten worden. De rampendienst vond de waarschuwingen niet concreet genoeg voor een massale evacuatie.

Zoektocht opgeschort

Het dodental na de uitbarsting staat inmiddels op 99 en ongeveer 200 mensen worden nog vermist. De zoektocht naar overlevenden is tijdelijk stilgelegd, omdat de omstandigheden te gevaarlijk zijn voor reddingswerkers. Vulkanisch materiaal in het gebied is nog altijd heet en door de hevige regen van gisteren is de bodem instabiel.

Ook speelt mee dat sinds de uitbarsting inmiddels meer dan 72 uur is verstreken. Na die periode is de kans klein dat iemand nog levend uit de as of modder kan worden gehaald.

Familieleden van vermisten uiten hun frustratie over het stilleggen van de reddingsoperatie. "Het is hun baan. Het is verkeerd dat ze mijn familieleden daar laten liggen", zegt een familielid.