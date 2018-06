Alpe d'HuZes levert miljoen euro extra op

De voorlopige opbrengst van Alpe d'HuZes is ruim een miljoen euro hoger dan vorig jaar. Door de berg Alpe d'Huez op te fietsen of te lopen, haalden de ruim 4500 deelnemers vandaag 11.230.804,79 euro op voor kankeronderzoek. Vorig jaar was de voorlopige opbrengst iets meer dan 10 miljoen euro.

Het opgehaalde geld gaat naar KWF Kankerbestrijding. De opbrengst kan nog hoger worden omdat er nog inzamelingsacties bezig zijn. Vorig jaar werd het eindbedrag bijgesteld naar bijna 10,4 miljoen euro.

Volgens de organisatie was het een natte tocht, maar bleef noodweer zoals vorig jaar uit. Toen werd de actie om 18.45 uur afgebroken en moesten deelnemers met auto's en busjes van de berg worden gehaald.

Gevecht tegen kanker

De nieuwe voorzitter van Alpe d'HuZes, Jan Kouwenhoven, is verheugd over de opbrengst en de saamhorigheid. "Ik heb zelf voor het eerst meegedaan en ervaren hoe fantastisch het is om hier met zijn allen dezelfde droom na te streven. Iedereen hier vecht op zijn eigen manier tegen kanker."