Minister Wiebes begrijpt wantrouwen Groningers maar vraagt om begrip

Minister Wiebes zegt het wantrouwen van Groningers te begrijpen over zijn besluit om de versterking van bepaalde beschadigde woningen tijdelijk stil te leggen. Maar hij blijft erbij dat het echt verstandiger is, zegt hij in een debat met de Tweede Kamer.

"Ik ben gewaarschuwd door te veel mensen die er verstand van hebben", zegt Wiebes tegen de Kamerleden en de Groningers op de publiekstribune. "Maar misschien kan je meer tempo maken als je echt alleen doet wat nodig is." Ook wil hij niet onnodig huizen laten slopen. "Ik wil niet als de sloper van Groningen bekend komen te staan."

Met bussen naar Den Haag

Wiebes probeert in het Kamerdebat het wantrouwen weg te nemen. Niet alleen bij de Groningers die opnieuw met bussen naar Den Haag waren gekomen, en soms applaus of afkeuring lieten horen in de zaal. Maar ook bij een groot deel van de Tweede Kamer.

Hij legde de herstelprocedure tijdelijk stil voor 1588 huizen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. Hij wil nieuwe rapporten afwachten die moeten uitwijzen welke versterkingen echt nodig zijn. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie geven de minister daar nog vier weken de tijd voor. De meeste oppositiepartijen willen het liefst dat het herstel morgen weer verder gaat, desnoods op basis van de eerdere bouwadviezen.

SP-Kamerlid Beckerman spreekt van onbehoorlijk bestuur. "Dit is het eenzijdig opzeggen van afspraken", zegt zij. PvdA-Kamerlid Nijboer zegt dat mensen eindelijk een beetje zekerheid hadden gekregen. "En u denkt toch niet dat iemand onnodig zijn huis gaat laten slopen?", voegt hij er aan toe. Maar Wiebes houdt vooralsnog aan zijn besluit vast en zegt dat er voldoende geld is om na de nieuwe rapporten alles te doen wat nodig is.

'Die vreselijke NAM'

Een andere reden voor het wantrouwen is de rol van de NAM. Wiebes had beloofd dat het olie- en gasbedrijf zich niet meer inhoudelijk met schadevergoedingen zou bemoeien. De NAM blijkt toch nog aan tafel te zitten. "Hoe kan dat", wil Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie weten. PVV-Kamerlid Kops: "Die vreselijke NAM, die alleen maar heeft gefrustreerd en getraineerd, zou er toch tussenuit gehaald worden?"

Wiebes zegt dat het nog steeds zo is dat de NAM zich nergens mee bemoeit maar wel alle schade gaat betalen. "Tot in het oneindige."

Eerder maakte Wiebes bekend dat de gaswinning nog iets sneller kan worden teruggedraaid dan eerder gedacht. Al in 2020 zou kunnen worden voldaan aan de veiligheidsnorm van 12 miljard kubieke meter per jaar. Die norm staat in het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en moet uiterlijk in 2022 worden bereikt.

Het debat duurt tot 22.00 uur vanavond en wordt live uitgezonden op NPO Politiek.