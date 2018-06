EU doneert 1,5 miljoen aan Bosnië en Herzegovina voor opvang vluchtelingen

De Europese Commissie gaat 1,5 miljoen euro doneren aan Bosnië en Herzegovina voor de opvang van vluchtelingen en migranten. Het is de eerste keer dat het land hiervoor hulp krijgt van buitenaf.

Sinds de vluchtelingencrisis heeft de EU tot dusver 30,5 miljoen euro gedoneerd aan Servië en Macedonië. Volgens Christos Stylianides, eurocommissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, neemt het aantal vluchtelingen en migranten in Bosnië steeds verder toe. Geschat wordt dat er sinds januari ongeveer 4900 vluchtelingen en migranten in het land zijn.

"We willen Bosnië helpen in deze situatie en ondersteuning bieden voor de meest kwetsbare vluchtelingen en immigranten", zegt Stylianides. "Onze financiering ondersteunt hun basisbehoeften, biedt noodopvang, eten, medische hulp en bescherming."

Geen faciliteiten

Omdat de grenscontroles bij Hongarije strenger zijn geworden, proberen vluchtelingen vaker West-Europa te bereiken via Bosnië. Die route is gevaarlijk; onderweg kunnen ze wilde dieren en achtergebleven landmijnen uit de Balkanoorlog tegenkomen.

Bosnië heeft moeite met de opvang van vluchtelingen. Er zijn te weinig faciliteiten. Het land heeft twee opvangcentra, een derde wordt nog gebouwd. Vluchtelingen en migranten verbleven daarom in een geïmproviseerd tentenkamp in een park in Sarajevo. Enkele weken geleden werd dat park door de autoriteiten ontruimd. Daarna zijn ze per bus gebracht naar een vluchtelingenopvang in Salakovac.