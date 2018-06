Zwolle krijgt wereldprimeur: weg van gerecycled plastic

Zwolle claimt als eerste stad in de wereld een fietspad te krijgen van gerecycled plastic. In september moet de zogeheten PlasticRoad klaar zijn.

Een paar maanden later moet er een tweede plastic pad komen op een andere plek in Overijssel. Het is nog onbekend waar de twee paden precies komen te liggen. Onderzoek wordt gedaan naar de meest geschikte locaties.

De PlasticRoad is van prefab-elementen gemaakt, waarin een holle ruimte zit voor kabels, leidingen en waterafvoer. De wegen worden in eerste instantie vrij kort; ze zijn zo'n 30 meter lang en zijn bedoeld om te kijken of de techniek met het plastic werkt.

De paden worden volgens RTV Oost gemaakt door wegenbouwer KWS in samenwerking met onder meer de Zwolse buizenmaker Wavin en olieconcern Total.

Fietspad van zonnepanelen

Vier jaar geleden werd het eerste fietspad van zonnepanelen aangelegd. Dat ligt in Krommenie in Noord-Holland.