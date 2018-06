Vreemdganger krijgt 20 jaar cel voor moord op zwangere minnares

Een man van 49 uit Enschede heeft een celstraf van 20 jaar opgelegd gekregen voor de moord op een zwangere vrouw. Hij onderhield een buitenechtelijke relatie met haar en doodde haar toen ze dreigde zijn echtgenote daarvan op de hoogte stellen. De straf is hoger dan de 18 jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist.

De man bracht de vrouw (40) in augustus vorig jaar om het leven in haar eigen huis. Hij wurgde haar en sloeg haar tientallen keren op haar hoofd met een zwaar voorwerp. Op de plek van de moord zijn geen sporen van de man gevonden. Volgens de rechters blijkt uit WhatsApp-berichten, bloedsporen in zijn auto en zijn verklaringen dat hij de dader is.

Dubbelleven met meerdere relaties

In het vonnis staat dat de man planmatig en weloverwogen te werk ging. Hij liet zijn telefoons thuis, bracht haar kort na binnenkomst om het leven, zette vervolgens een inbraak in scène en legde ongeloofwaardige verklaringen af bij de politie.

Volgens de rechters is het duidelijk dat de man zijn minnares vermoordde omdat hij niet wilde dat zij een kind van hem kreeg. De zwangere vrouw zou bovendien hebben gedreigd dat ze contact zou opnemen met zijn echtgenote, met wie hij twee kinderen heeft.

De man hield er een dubbelleven op na met meerdere buitenechtelijke relaties. Bij deze vrouwen deed hij zich voor als KLM-piloot en gescheiden vader. Na de moord is uit dna-onderzoek gebleken dat het kind van de vrouw die hij doodde, niet van hem was.