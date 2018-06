OM: 3,5 jaar cel voor fatale ruk aan handrem door passagier

Doodslag en poging tot doodslag, daarvan beschuldigt het OM een 47-jarige Groninger. Hij zou als passagier in een busje bij een snelheid van 70 kilometer per uur aan de handrem hebben getrokken. Bij het daaropvolgende verkeersongeval kwam een 35-jarige inzittende om het leven, twee anderen raakten gewond.

De strafeis is 3,5 jaar gevangenisstraf en een half jaar voorwaardelijk. Het OM wil daarnaast dat de man voor drie jaar zijn rijbewijs inlevert.

Het viertal reed in november 2016 samen in een bestelbus. Ze waren op de terugweg naar Groningen na een voetbalwedstrijd in Frieschepalen. De verdachte wilde op een gegeven moment uitstappen, maar de bestuurder stopte niet. Daarop zou de 47-jarige een ruk aan de handrem hebben gegeven.

Eruit geslingerd

De bus raakte in een slip en botste tegen de betonnen wand van een spoorwegviaduct. Twee inzittenden werden uit het voertuig geslingerd. Een van hen overleefde dat niet.

Het was niet de bedoeling om een ongeluk te veroorzaken, maar de verdachte nam volgens het OM wel bewust dat risico. Op 21 juni doet de rechtbank uitspraak.

Het dodelijke slachtoffer was amateurvoetballer Daniƫl Postema. Binnen het amateurvoetbal was hij een bekend persoon. Hij was volgens RTV Noord een seizoen nationaal topscorer met 59 doelpunten. Ter nagedachtenis aan Postema is vorig jaar een voetbaltoernooi gehouden.