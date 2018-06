Kamer wil opheldering over 'door Shell betaald onderzoek' dividendbelasting

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over een artikel van Follow the Money over de dividendbelasting. Volgens het journalistieke platform is het onderzoek dat aan de basis lag van het afschaffen van de dividendbelasting betaald door Shell.

Premier Rutte sprak in april in de Kamer onder meer over een 'partijstuk' van de VVD, waarin de afschaffing werd onderbouwd. Dat stuk, dat het kabinet toen zelf openbaar heeft gemaakt, is deels gebaseerd op een onderzoek uit 2009 van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Follow the Money meldt dat dat onderzoek is gefinancierd door de oliemaatschappij en dat die er 300.000 euro voor heeft betaald.

Motie van afkeuring

Het platform publiceert een document waaruit naar voren komt dat behalve Shell ook VNO-NCW, Unilever, AkzoNobel, DSM en Philips de opdrachtgevers waren van het onderzoek. Een van de conclusies is dat de dividendbelasting een gezond vestigingsklimaat in de weg staat. De oliemaatschappij is zelf voorstander van het afschaffen van de dividendbelasting.

Over de maatregel zijn al veel debatten in de Tweede Kamer gevoerd. Behalve over de inhoud van het plan is een groot deel van de Kamer ook zeer kritisch over de manier waarop het kabinet het parlement heeft geïnformeerd over de achtergronden van de maatregel. Anderhalve maand geleden steunde bijna de hele oppositie een motie van afkeuring tegen Rutte over de gebrekkige informatie.

In een reactie op het artikel van Follow the Money zegt Shell Nederland dat VNO-NCW de opdrachtgever was van het onderzoek. "Shell verzorgde destijds de administratieve afhandeling. De rekening is in eerste instantie voldaan door Shell, vervolgens zijn de kosten evenredig doorbelast aan de VNO-NCW-leden Unilever, Philips, DSM en AkzoNobel."

Geen apart debat

SP-leider Marijnissen zei in de Kamer dat er een nieuw debat moet komen over de vraag wiens belang het kabinet met de afschaffing eigenlijk dient. Bijna de hele rest van de oppositie viel haar bij. GroenLinks pleit bovendien voor een onderzoek door de Algemene Rekenkamer.

De regeringspartijen willen geen afzonderlijk nieuw debat, maar de meerderheid vindt wel dat het artikel in Follow the Money betrokken kan worden bij een ander al gepland debat. Ook Kamerlid Omtzigt van regeringspartij CDA zei dat het artikel aanleiding geeft voor nadere vragen en D66-woordvoerder Van Weijenberg sloot zich daarbij aan.