Meisje breekt bekken door val van vernielde schommel

Een meisje heeft haar bekken op twee plekken gebroken toen de schommel waarop ze zat, brak. Dat gebeurde gisteren in Den Bosch op het terrein van kindcentrum Boschveld. De gemeente heeft de schommel onderzocht en concludeert dat die zeer waarschijnlijk is vernield.

De gemeente controleert alle speeltoestellen vier keer per jaar. "Zelf doen we dat drie keer en één keer doet een extern bureau dat", zegt een woordvoerder. "Uit de laatste controle zijn geen bijzonderheden gekomen. Toen wij de schommel na de val controleerden, zagen we dat er iets geforceerd was."

De schommel stond op de lijst om binnenkort weer gecheckt te worden. De gemeente heeft vandaag aangifte van vernieling gedaan. "Het ligt nu bij de politie voor verder onderzoek."

Over het meisje is vrij weinig bekend. De gemeente weet niet hoe oud ze is en of ze een leerling van de basisschool of van de kinderopvang is, schrijft Omroep Brabant.